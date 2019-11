Przed 17. Konkursem Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Nowa płyta Roksany Węgiel [KONKURS]

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, a wśród nich takie hity jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję", których teledyski w serwisie YouTube osiągnęły blisko 100 milionów wyświetleń.

Podstawowa wersja albumu - zaledwie w dwa miesiące po premierze - osiągnęła status złotej płyty. Płyta również świetnie sobie radzi w serwisach muzycznych i na Spotify osiągnęła 10 milionów streamów.