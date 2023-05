Przed nadchodzącym sezonem coraz więcej obaw o sytuację w centrum Gdańska. Policjanci wrócą na ulicę Piwną?

Sprawa jest ważna dla bardzo wielu mieszkańców Gdańska. Spotykamy się w miejscu, gdzie byłą słynna restauracja Tawerna. Niestety zmieniła się, jak wiele lokali na Głównym Mieście, w klub ze striptizem. (...) Zwróćcie państwo uwagę, w jakiej odległości jesteśmy od Długiego Targu. To jest trzydzieści metrów od Drogi Królewskiej - mówił niedawno poseł. - Ja ze swojej strony zwrócę się do prezydent Dulkiewicz z odpowiednim pismem w sprawie, która za chwilę zostanie państwu opisana. Złożyłem poselską interpelację do minister finansów i ministra rozwoju, żeby rozszerzyć PKD tak, aby był obowiązek opisania, że usługi w danym lokalu (np. klub ze striptizem) są działalnością o charakterze erotycznym - dodał.