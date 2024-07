Przed nami 25. edycja konkursu gospodarczego Gryf Pomorski. Kandydatury można zgłaszać tylko do 15 lipca

Gryf Pomorski wśród przedsiębiorców z naszego województwa od samego początku postrzegany jest jako prestiżowe wyróżnienie. Przez wiele lat statuetki w dziedzinach biznesowych wędrowały do najważniejszych firm i organizacji z Pomorza. Tegoroczna edycja już zapowiada się niezwykle intrygująco, bowiem będzie to 25. okazja to uhonorowania najważniejszych instytucji biznesowych województwa.