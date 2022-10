Przed nami Jazz Jantar w jesiennej odsłonie. Pierwszy koncert 21.10 - 13.11.2022 r. - Program, koncerty, zniżki

Program

21.10.2022/ 20.00

Artur Małecki & The Creature / Widoki / Młoda Polska

Przemysław Chmiel – saksofony, Michał Aftyka – kontrabas, gitara basowa, Artur Małecki – perkusja

Amirtha Kidambi’s Elder Ones / From Untruth / Avant Days

Amirtha Kidambi – wokal, harmonium, syntezator analogowy, live electronics, Alfredo Colon – saksofon sopranowy, efekty, Lester St. Louis – kontrabas, Jason Nazary – perkusja

22.10.2022/ 20.00

Zhenya Strigalev presents JZ / Disrespectful /Britain Now / pierwszy raz w Polsce

Zhenya Strigalev – saksofon, Jamie Murray - perkusja

Run Logan Run / Britain Now / pierwszy raz w Polsce

Andrew Neil Hayes - saksofon, Matt Brown - perkusja, Dan Messore – gitara

23.10.2022 / 19.00

Piotr Orzechowski & Kuba Więcek / Themes Of Dracula / Młoda Polska / premiera

Piotr Orzechowski – fortepian, Kuba Więcek – saksofon



28.10.2022/ 20.00

Insomnia Brass Band / Road Works / scena niemiecka / pierwszy raz w Polsce

Anke Lucks – puzon, Almut Schlichting – saksofon barytonowy, Christian Marien - perkusja

Fred Garden / scena niemiecka

Zuza Jasińska – wokal, Efim Brailovskiy – saksofon altowy, Robin Danaher – saksofon tenorowy, Elli Sooss – saksofon barytonowy, David Pöll – gitara, Jens Bollosch – klawisze, Thanos Karakantas – bass, Johann Gottschling – perkusja