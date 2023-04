Przed żużlowcami Zdunka Wybrzeża Gdańsk trzy mecze wyjazdowe i wiele pracy, aby uspokoić kibiców

- Falubaz pokazał moc, a my pokazaliśmy, że jeszcze wiele musimy pracować i w niektórych aspektach po prostu jesteśmy słabi. Wszyscy od numeru 9 do 13 i 16 mają dużo pracy przed sobą. Jedyny pozytyw z tego meczu, to są pozycje 14 i 15 - ocenił po meczu Eryk Jóźwiak , menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk.

Wspomniane pozytywy to młodzi żużlowcy Seweryn Orgacki (1+1) oraz Miłosz Wysocki (4+2), którzy zaliczyli ważne punkty. Więcej menedżer oczekiwał od doświadczonych zawodników. Uciął przy tym narzekanie części z nich na niedogodności wynikające ze specyfiki toru.

- Jeżeli moi zawodnicy nie potrafią się przez pięć biegów dopasować i wygrać biegu to nie znaczy, że rywal jest bardzo mocny, tylko że my mamy problem. Nad tym trzeba pracować. Atut toru jest wtedy, kiedy się wygrywa. Jaki tor mamy przygotować, żeby on był atutem? To zawodnicy muszą być przede wszystkim dopasowani i obierać odpowiednie ścieżki. Jaki by ten tor nie był, twardy, śliski, przyczepny… Jeżeli będziemy wygrywać, to będziemy mówić o atucie. A jeśli przegrywamy, to mówimy, że tego atutu nie ma. Byliśmy słabsi i tor nie ma nic do tego. Wszyscy ścigają się na takiej samej nawierzchni. Sami sobie nie pomogliśmy swoją jazdą. Tor nie był diametralnie inny od tego, jak było w tygodniu przed meczem - irytował się menedżer gdańskiego klubu.