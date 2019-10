Przedstawiciele trójmiejskich stowarzyszeń krytykują samorządy oraz operatora za "spektakularną klapę" Mevo

- Miastom należy się 8 mln zł z tytułu kar oraz kilka milionów z tytułu obsługi systemu. Wszystko, co może dać NB Tricity, to ok. 4 mln zł gwarancji bankowych, ponieważ spółka nie ma kapitału zakładowego – mówi dr Tomasz Larczyński ze Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. - Po odliczeniu gwarancji bankowych mamy ok. 16-18 mln zł straty jeżeli chodzi o przychody samorządów. Jeżeli to nie jest kwota, która powinna skłonić do wyciągnięcia konsekwencji, to ja pytam, jaka kwota powinna do tego skłonić?