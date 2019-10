Przedwyborcza konferencja z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Apelował, by głosować na kandydatów Koalicji Obywatelskiej [zdjęcia]

- Cieszę się, że mogę w Gdańsku poprzeć obu kandydatów: Bogdana Borusewicza, moje serdecznego druha z najcięższych czasów podziemia antykomunistycznego oraz Krzysztofa Liska, sprawdzonego parlamentarzystę, z którym wiele ważnych spraw, w różnych okresach aktywności, udało się podejmować. Serdecznie zachęcam do głosowania na naszych kandydatów do Senatu – mówił prezydent Komorowski.

- PiS mówi o budowie 100 obwodnic w najbliższych latach, a ja myślę, że należałoby zadać pytanie, dlaczego w ciągu ostatnich czterech lat budowa dróg tak znacząco w Polsce wyhamowała – mówił Krzysztof Lisek . - Jako były szef komisji spraw zagranicznych Sejmu, mogę powiedzieć, że trzeba jak najszybciej odbudować pozycję Polski za granicą, a w szczególności w Unii Europejskiej. Gdy dziś jedziemy do Brukseli, ludzie nas pytają: co się z wami dzieje? Gdzie jest ta Polska, która była wzorem. Należy odbudować nasz wizerunek, polską dyplomację i wymienić pseudodyplomatów, na osoby, które będą dbać o dobre imię Polski w Europie.

- Przede wszystkim należy wprowadzić sytuację poszanowania prawa i normalności – mówił Bogdan Borusewicz . - Parlament stał się w zasadzie elementem dodatkowym do władzy wykonawczej. Jest rzeczą niedopuszczalną forsowanie ustaw w ciągu 24 godz. Trzeba wzmocnić rolę Sejmu i Senatu. Jeżeli znajdę się w Senacie, zrobię wszystko, by ochronić Parlament przed obecną, kompromitującą sytuacją.

Prezydent Komorowski mówił, że do obietnic składanych przez PiS należy podchodzić z dużą ostrożnością. Apelował do opozycji, by zweryfikowała zapowiedzi rządzących pod kątem możliwości budżetowych. Stwierdził ponadto, że wiele z obietnic nie znajduje potwierdzenia w planach dochodów i wydatków państwa, a jako przykład podał program "Mieszkanie Plus".