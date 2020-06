Przegląd prasy 10.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06.2020, w Gdańsku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Czy służby ignorowały ostrzeżenia w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska? Śledztwo do przedłużenia”?

📢 Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Czy służby ignorowały ostrzeżenia w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska? Śledztwo do przedłużenia Czy policja i Służba Więzienna właściwie zareagowały na alarmujące sygnały matki Stefana W., który w miesiąc po opuszczeniu więzienia zabił prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza? Na to pytanie ma odpowiedzieć trwające już kilkanaście miesięcy śledztwo, w którym jak dotąd nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura chce dodatkowo przedłużyć to postępowanie. 📢 Gdańsk: Kierował pod wpływem narkotyków i miał sądowy zakaz kierowania. W aucie siedział jego 7-letni syn Policjanci drogówki zatrzymali 35-letniego kierowcę forda, który posiadał narkotyki, był pod ich wpływem, miał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w dodatku przewoził autem... 7-letniego syna.

📢 Wybory 2020. Paweł Tanajno w Gdańsku: Chcę, by Polacy powiedzieli sobie: „Po co nam 500 plus?”. Dość płacenia za usługi, które nie istnieją Rozpoczęliśmy akcję rejestracji roszczeń przedsiębiorców, odszkodowań od Skarbu Państwa za okres epidemii. Nie może być tak, że politycy, łamiąc zasady legalizmu i odpowiedzialności za swoje czyny, tymi pseudo-pomocami, chcą uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone przedsiębiorcom – mówił w Gdańsku o akcji partia-strajk-przedsiebiorcow.pl w środę, 10 czerwca bezpartyjny kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno. – Skuteczność państwa powinna być mierzona tym, że Polacy zaczną więcej zarabiać, a nie dostawać więcej świadczeń socjalnych. To jest droga do tego, by Polacy nie potrzebowali socjalu, bo będą zadowoleni ze swoich pensji. Chcę by Polacy powiedzieli sobie „Po co nam 500 plus?” – dodał.

📢 Klaudia Danch polską Larą Croft! Żona piłkarza Arki Gdynia to niemal kopia Angeliny Jolie z "Tomb Raider"! [ZDJĘCIA] Klaudia Danch, żona piłkarza Arki Gdynia Adama Dancha, do złudzenia przypomina Larę Croft! Żona pomocnika gdyńskiego klubu doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego podobieństwa, dlatego na jej Instagramie bez trudu znajdziemy zdjęcia, na których stylizuje się na gwiazdę serii filmów "Tomb Raider".

📢 Matura 2020 angielski podstawa. ARKUSZ CKE, odpowiedzi. Co było na egzaminie z j. angielskiego 10.06.2020? Relacje uczniów. Znów przeciek? Matura 2020: język angielski poziom podstawowy. W środę 10.06.2020 maturzyści piszą test z j. angielskiego. Jakie pytania pojawiły się na egzaminie podstawowym 10.06.2020 r.? Wiemy już, jaki był temat pracy pisemnej. Pojawiły się niepokojące informacje o kolejnym przecieku tematów maturalnych. Tu znajdziesz gorące relacje uczniów. W materiale również ARKUSZ CKE, pytania i odpowiedzi z j. angielskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź i porównaj swoje odpowiedzi!

📢 TOP 15 najlepszych lodziarni na Pomorzu. Gdzie zjemy najpyszniejsze lody w województwie pomorskim? Internauci odpowiadają! Lato zbliża się do nas wielkimi krokami, a Ty zastanawiasz się, gdzie zjeść najlepsze lody w okolicy? Nie martw się! Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie! Zapytaliśmy Internautów o lodziarnie na Pomorzu, w których można spróbować orzeźwiających deserów. W oparciu o ich opinie stworzyliśmy listę TOP 15 miejsc, które serwują przepyszne lody w województwie pomorskim. Gdzie możemy skosztować smacznych lodów? Sprawdźcie sami! 📢 Lechia Gdańsk - Cracovia. Oceniamy biało-zielonych po fatalnym meczu z "Pasami" Lechia Gdańsk - Cracovia. Lechia Gdańsk fatalnie zagrała z "Pasami" i w pełni zasłużenie przegrała to spotkanie. Oceniamy biało-zielonych po tym spotkaniu w skali 0-10. 📢 Gdańsk: Od czwartku ulica Wajdeloty będzie częściowo zamknięta dla samochodów. Akcja restauratorów budzi różne emocje wśród mieszkańców W czerwcowy długi weekend ulica Wajdeloty we Wrzeszczu będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego. Właściciele lokali gastronomicznych będą mieli więcej miejsca na ogródki ze stolikami i krzesłami dla swoich gości. Chcą w ten sposób odbudować obroty, których nie było w pierwszych miesiącach trwania epidemii. Jeżeli akcja pilotażowa się przyjmie, możliwe jest przedłużenie zmian w ruchu na resztę sezonu letniego. Pomysł wywołuje skrajne emocje wśród mieszkańców okolicy.

📢 Wybory 2020: Ponad 128 tys. podpisów dla Rafała Trzaskowskiego w województwie pomorskim. "Czuć ogromną energię, nie tylko na Pomorzu" 128 455 podpisów zebrano w ciągu pięciu dni na Pomorzu na rzecz rejestracji kandydatury prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który kandyduje w wyborach na prezydenta Polski. W całej Polsce zebrano ich 1 622 868. 📢 Wypadek w Gdańsku. Samochód wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla. 9.06.2020 r. Są opóźnienia w ruchu komunikacji miejskiej Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł na tory tramwajowe na al. Havla przy przystanku „Płocka” w Gdańsku. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9.06.2020 r. ok. godz. 16:30. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Występują utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

📢 Tragedia w Rumi. Wnuk przed sądem za zabójstwo 80-letniej babci dla 1 tys. zł. Na byłej partnerce miał dokonać rozboju na kwotę 20 zł Nawet dożywotnie więzienie grozi 24-letniemu Kamilowi G. oskarżonemu o to, że we wrześniu 2019 roku w Rumi wypchnął z okna mieszkania na drugim piętrze swoją 80-letnią babcię. Mężczyzna, który według śledczych zrabował jej gotówkę oraz biżuterię i telefony komórkowe na łączną sumę niewiele ponad 1 tysiąca złotych, we wtorek, 9.06.2020 roku stanął przed sądem. Odpowiada również za rozbój na byłej partnerce na kwotę 20 zł.

