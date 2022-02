Przegląd prasy 11.02.2022 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

10 lutego po godz. 17:00 na Trakcie św. Wojciecha w Gdańsku doszło do zderzenia dwóch samochodów. W wyniku stłuczki jedna osoba zgłaszała dolegliwości. Na szczęście to nie było nic poważnego. Policja odblokowała ruch w obie strony.

W sali konferencyjnej Atom Clubu na stadionie Polsat Plus Arena odbyła się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska, w trakcie której radni oraz zaproszeni goście dyskutowali na temat realizacji procesu inwestycyjnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego spółki Forum Gdańsk Sp. z o.o. Sesja zwołana została na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. To pokłosie wyemitowanego w Telewizji Polskiej filmu "Republika deweloperów" wchodzącego w skład Tryptyku Gdańskiego oraz rzekomych licznych nieprawidłowości, które pojawiły się w filmie, a które poseł Kacper Płażyński w formie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do gdańskiej prokuratury.