Przegląd prasy 11.03.2022 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk. W sobotę (12.03.2022 r.) Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice w meczu PKO Ekstraklasy. Na kogo postawi trener Tomasz Kaczmarek? Kto zagra za Jarosława Kubickiego, który musi pauzować za żółte kartki i czy wróci do składu Filip Koperski? Sprawdźcie przewidywany skład Lechii Gdańsk na mecz z Piastem Gliwice.

We wtorek 8 marca na rynku ukazała się pierwsza płyta ukraińskiego duetu Vellow. Urodzone we Lwowie artystki Netali i Odri Tsirka od początku wybuchu wojny pomagają swoim rodakom. Dziś odbyła się premiera klipu do ich hitowego już numeru Dom. Artystki zapowiedziały, że część dochodu ze sprzedaży płyty przekażą na pomoc Ukrainie.