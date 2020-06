Przegląd prasy 11.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do łatwych, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... lokalizacji! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą popularnością i to właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdańsku, bowiem jedynie 6 331 zł, zapłacimy przy ulicy Wilewskiej. Warto jednak wspomnieć, że są też ulice, gdzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Które gdańskie ulice należą do najdroższych?

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. W niedzielę (14.06.2020) Lechię Gdańsk czeka wyjazdowy mecz z Pogonią Zabrze na zakończenie fazy zasadniczej PKO Ekstraklasy. Na jaki skład Lechii może zdecydować się trener Piotr Stokowiec? Sprawdźcie.