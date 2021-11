Przegląd prasy 11.11.2021 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Remont domu/mieszkania nie należy do łatwych, choć końcowy efekt jest wart wielu poświęceń. Remonty to także olbrzymie koszty. Sprawdzamy, ile trzeba mieć odłożonych pieniędzy, aby rozpocząć przemianę swojego mieszkania czy domu.

Narodowe Święto Niepodległości w Polsce co roku przypada 11 listopada. Jakie wydarzenia z tej okazji przygotowano? Co wydarzy się na Pomorzu? Zerknijcie do naszego zestawienia.

Pogoda za oknem nie zachęca do wyjścia z domu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Całe szczęście jest mnóstwo innych sposobów na przyjemne spożytkowanie wolnej chwili, które nie wymagają opuszczania swojego ciepłego lokum. Jednym z nich jest z pewnością dobra książka. A jeżeli akcja rozgrywa się w dobrze nam znanych okolicach, taka lektura wciąga jeszcze bardziej. Usiądźcie więc wygodnie (najlepiej gdzieś blisko grzejnika) i złapcie za jedną z tych pozycji, których fabuła rozgrywa się w Trójmieście i okolicach!