Przegląd prasy 12.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06.2020, w Gdańsku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Część ul. Wajdeloty w Gdańsku stała się deptakiem. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Gdańsk 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Część ul. Wajdeloty w Gdańsku stała się deptakiem. Zobaczcie zdjęcia Czwartek 11.06.2020 na ulicy Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu upłynął pod znakiem zmian. Fragmenty jezdni od skrzyżowania ulicy Aldony do ulicy Konrada Wallenroda oraz od Wallenroda do Grażyny zostały zamknięte dla samochodów. 📢 Najtańsze ulice w Gdańsku. Ile kosztuje tu 1 m kw. mieszkania? Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Gdzie w Gdańsku mieszkania są najtańsze? Ceny mieszkań zależą od kilku czynników, m.in. od wielkości i lokalizacji! Wiadomo, że są ulice, które cieszą się większą lub mniejszą popularnością. W tych ostatnich zapłacimy mniej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdańsku, bowiem jedynie 6 331 zł, zapłacimy przy ulicy Wilewskiej. Które gdańskie ulice należą do najtańszych?

📢 Czy Europie grozi wybuch wulkanu? Naukowcy ostrzegają przed coraz większą aktywnością wulkaniczną W czasopiśmie „Geophysical Journal International” pojawił się artykuł o wzmożonej aktywności wulkanicznej w paśmie górskim Eifel w południowo-zachodnich Niemczech. Teoretycznie erupcja wulkanu w tym miejscu mogłaby wręcz zmienić klimat całego kontynentu. Na nasze nieszczęście obserwowane przez naukowców zjawiska tylko się nasilają. 📢 Gdański Instytut Kultury Miejskiej wznawia spacery. Poznasz ciekawe historie, legendy i miejsca Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku powraca do działania w przestrzeni miejskiej. W czerwcu odbędzie się cykl specjalnych spacerów Lokalnych Przewodników i Przewodniczek m.in.: po fortyfikacjach Biskupiej Górki, śladem fabryk Dolnego Miasta, dla miłośników tramwajów w Nowym Porcie, botaniczne i ornitologiczne po Oliwie, historyczne i rowerowe po Oruni, szlakiem dawnych ośrodków wczasowych po Wyspie Sobieszewskiej, rowerowy po Zaspie.

📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 ERGO ARENA: Ruszyło kino samochodowe. „Boże ciało” pierwszym wyświetlanym filmem na granicy Gdańska i Sopotu. Zobacz repertuar „Boże Ciało” Jana Komasy to pierwszy film, jaki można było obejrzeć w kinie samochodowym otwartym przy ERGO ARENIE. Inaugurujący pokaz na granicy Gdańska i Sopotu odbył się 11.06.2020 r. o godz. 21:30. Całe kino może pomieścić 150 samochodów, jednak tym razem tłumów nie było. Na pierwszym seansie pojawiło się ok. 40 pojazdów. Kto jeszcze nie wybrał się na seans, ma szansę nadrobić zaległości. Pokazy odbywają się codziennie, na razie znamy repertuar do 18 czerwca. Co jeszcze zobaczymy na wielkim ekranie o przekątnej 12 metrów? Samochodowe Kino Ferment pokaże m.in. filmy takie jak: „Dr. Dolittle”, „Sala samobójców. Hejter”, „Dżentelmeni” czy „Parasite”.

📢 Najdroższe ulice w Gdańsku. Ile trzeba zapłacić za 1 m kw. w najbardziej prestiżowych częściach miasta? Dane SonarHome Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do łatwych, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... lokalizacji! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą popularnością i to właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdańsku, bowiem jedynie 6 331 zł, zapłacimy przy ulicy Wilewskiej. Warto jednak wspomnieć, że są też ulice, gdzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Które gdańskie ulice należą do najdroższych?

📢 Długi weekend w dobie pandemii. Dużo mieszkańców i turystów na ulicach Gdańska Po wielu miesiącach zakazów w związku z pandemią koronawirusa, Gdańsk znowu tętni życiem. Niepewna sytuacja epidemiologiczna nie zniechęca Polaków do wyjazdów w długi czerwcowy weekend. Nadbałtyckie miejscowości są gotowe na przyjęcie turystów. Pomorze to jeden z kierunków, które w najbliższym czasie będzie wybierany najczęściej. 📢 Boże Ciało 2020 w Gdańsku. Główne uroczystości w Bazylice Mariackiej. Bez procesji ulicami miasta [zdjęcia] Uroczystości Bożego Ciała w tym roku wyglądały zupełnie inaczej niż zwykle. Zabrakło procesji ulicami Gdańska. Główne uroczystości odbyły się w Bazylice Mariackiej.

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?