Przegląd prasy 12.11.2021 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości, ale również Dzień Świętego Marcina. Z tej okazji piecze się rogale świętomarcińskie, które wywodzą się z Wielkopolski. W tradycyjny sposób przygotowywane są z ciasta półfrancuskiego z nadzieniem z białego maku. Jednak "Dziennik Bałtycki" specjalnie dla czytelników przygotował listę różnych odmian, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Na liście znajdziecie również rogale wegańskie. Chcielibyście spróbować w ten wyjątkowy dzień takich pyszności w Trójmieście, ale nie wiecie gdzie? Spokojna głowa, kliknijcie w galerię i sprawdźcie, gdzie macie najbliżej.

Remont domu/mieszkania nie należy do łatwych, choć końcowy efekt jest wart wielu poświęceń. Remonty to także olbrzymie koszty. Sprawdzamy, ile trzeba mieć odłożonych pieniędzy, aby rozpocząć przemianę swojego mieszkania czy domu.

Narodowe Święto Niepodległości w Polsce co roku przypada 11 listopada. Jakie wydarzenia z tej okazji przygotowano? Co wydarzy się na Pomorzu? Zerknijcie do naszego zestawienia.