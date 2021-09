Przegląd prasy 13.09.2021 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Ruszają prace związane z wymianą nawierzchni Długiego Targu. Roboty na najbardziej reprezentacyjnym placu Gdańska mają zostać zakończone przed rozpoczęciem kolejnego sezonu turystycznego.

We wtorek, 14 września 2021 roku o godz. 20.30 w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie siatkarska reprezentacja Polski zagra z Rosją o awans do półfinału mistrzostw Europy. Wcześniej, bo o godz. 17.30 dojdzie do spotkania Holandia - Serbia. To będą ostatnie akcenty siatkarskich mistrzostw Europy w Trójmieście.