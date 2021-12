Przegląd prasy 13.12.2021 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok. Lechia Gdańsk zawiodła w meczu z Jagiellonią Białystok i przegrała to spotkanie 1:2. Fatalny występ zaliczył Kristers Tobers, który zastąpił pauzującego za kartki Michała Nalepę. A inni jakie dostali oceny? Sprawdźcie jakie noty wystawiliśmy piłkarzom Lechii Gdańsk za mecz z Jagiellonią Białystok. Oceniamy biało-zielonych po tym spotkaniu w skali 0-10.

Temperatura oscylująca koło 0 stopni Celsjusza i śnieżna sceneria to to, co morsy lubią najbardziej. Po raz pierwszy w sezonie 2021/2022 miłośnicy zimnych kąpieli w Bałtyku mogli sprawdzić się wśród zaśnieżonych plaż.