Przegląd prasy 14.01.2022 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

14 stycznia 2022 roku miną trzy lata od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Gdańsk jak co roku uczci pamięć swojego włodarza wieloma wydarzeniami. Poniżej przedstawiamy program obchodów.

W związku z silnym i porywistym wiatrem osiągającym nawet w porywach do 80 km/h w województwie pomorskim Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował się na zamknięcie cmentarzy komunalnych oraz Parku Oliwskiego. Zamknięcie cmentarzy nie spowoduje jednak odwołania uroczystości pogrzebowych zaplanowanych w wyznaczonym terminie. Nekropolie niedostępne będą do odwołania. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero w niedzielę, 16 stycznia w południe.

Mieszkańcy centrum Gdańska, w tym ul. Tkackiej oraz sąsiednich ulic nie ustępują w walce o nocny spokój pod swoimi oknami. Według ustaleń "Dziennika Bałtyckiego" w połowie 2021 roku doszło do rozprawy sądowej, w trakcie której sąd co prawda zgodził się z faktem, że hałas może być uciążliwy dla mieszkańców okolicznych domostw, to jednak nie był w stanie wraz z oskarżycielem wskazać konkretnej osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację.

Czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego" skarżą się na problemy z kupowaniem biletów w aplikacji moBilet. Pasażerowie kasują bilety, ale nie ma ich w historii zakupów. W środę, 12 stycznia 2022 r., moBilet w rozmowie z nami potwierdził, że trwa awaria systemu i specjaliści działają nad jej naprawą. Co zrobić w przypadku, kiedy nie mogliśmy skasować biletu z powodu problemów technicznych z aplikacją?