Przegląd prasy 19.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Służby miejskie rozpoczynają akcję informacyjną wśród zmotoryzowanych, przypominając o startującej nowej formule Stref Płatnego Parkowania w Gdańsku. Od 29 czerwca parkowanie w Śródmieściu, Jelitkowie, we Wrzeszczu, Oliwie czy na Aniołkach będzie odbywać się na nowych zasadach. Zmienią się stawki jednorazowych opłat za postój i abonamentów.

Prezentujemy najpiękniejsze zdjęcia psów i kotów naszych Czytelników, które zostały wybrane w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” PUPIL 2020 roku. Internauci w drodze glosowania wyłonili zwycięskiego psa i kota w każdym powiedzie i miastach na prawach powiatu oraz w skali województwa. Dodajmy, że 13 psów i 13 kotów, które wśród laureatów z powiatów zdobyły najwięcej głosów trafią na strony dwóch kalendarzy. Będą one dostępne dla abonentów naszego serwisu internetowego. Pierwszy kalendarz ozdobią zdjęcia psów, a drugi będzie poświęcony kotom.

Marcin Banot, 32-letni wspinacz, bez zabezpieczeń wspiął się na 50-metrowy żuraw M3 stojący na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Jego wyczyn można oglądać na nagraniu, które do internetu trafiło w środę, 17 czerwca 2020 roku. Podczas oglądania filmiku niejeden z internautów dozna zawrotów głowy i ataku lęku wysokości.

Młode małżeństwo z Niedarzyna kupiło dom, w który mieszkał Leszek Pękalski. - Dom ma duży potencjał, chcemy odczarować to miejsce - mówi Sonia Burandt, nowa właścicielka budynku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Żeglarska Parada Świętojańska już po raz czwarty organizowana jest przy okazji obchodów Święta Morza. Jachty popłyną w tym roku dłuższą trasą z Gdańska do Gdyni. Niezwykłe widowisko będzie można obserwować w sobotę, 20 czerwca, w godzinach 16.30-19 z kilku miejsc. To świetna propozycja na weekend.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

DCT Gdańsk przyjmuje największe statki kontenerowe na świecie. Właśnie opuścil go CSCL Atlantic Ocean o pojemności ponad 19 tys. TEU. Dziesięć lat temu do DCT wpłynął pierwszy megakontenerowiec, Maersk Taikung. Polski port nigdy nie gościł tak dużego pojemnikowca, a miał on pojemność przekraczającą zaledwie 8 tys. TEU. Trzykrotnie mniej niż obecni rekordziści. Dzięki DCT możemy na własne oczy obserwować „wyścig zbrojeń” armatorów. Zobacz, jak zmieniała się wielkość rekordzistów.