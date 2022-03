Przegląd prasy 21.03.2022 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Niecodzienne okoliczności towarzyszyły cotygodniowej kąpieli grupy morsów Igora Janika. Były polski oszczepnik w niedzielę, 20 marca 2022 roku spotkał się z miłośnikami zimnych kąpieli w Jelitkowie, a wszystkich spowijała tajemnicza mgła.

Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna. Lechia Gdańsk wygrała z Górnikiem Łęczna w meczu PKO Ekstraklasy rozegranym na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To spotkanie z trybun gdańskiego stadionu oglądało blisko pięć tysięcy widzów. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Lechii Gdańsk z Górnikiem Łęczna. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach.