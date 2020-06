Przegląd prasy 21.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gdańsk 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Z danych opublikowanych przez portal policja.pl wynika, że na stan czerwiec 2019 roku w polskiej Policji służbę pełniło ponad 97 tys. funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych było ponad 83,5 tys mundurowych. Co roku wielu ludzi zastanawia się nad podjęciem służby i szuka wszelkich informacji na temat pracy w policji - w tym też zarobków. Należy pamiętać, że wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników, m.in. wynagrodzenia zasadniczego, zależnego od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego oraz dodatków służbowych lub funkcyjnych. Ale to nie koniec! Policjant otrzymuje także mundurówkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego. Wszystko to sprawia, że bycie policjantem staje się coraz bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, którzy poszukują swojej ścieżki. Ile zarabiają funkcjonariusze na najniższym szczeblu? Jakie wynagrodzenie otrzymuje Komendant Główny Policji? Sprawdź!

Czy naprawdę chcecie, żeby ci faceci wami rządzili - pytał Robert Biedroń podczas środowej debaty, wskazując kandydatów na prezydenta. No właśnie... A gdyby to nie byli faceci? Jak kandydaci wyglądaliby, gdyby byli kobietami? Sprawdziliśmy! Zobaczcie na kolejnych slajdach - będziecie mocno zaskoczeni!