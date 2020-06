Przegląd prasy 24.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą dyskusji nad kształtem uchwały krajobrazowej. Ich zdaniem uchwała ogranicza lokalnych przedsiębiorców, a także wpływy do budżetu miasta. Złożyli w tej sprawie interpelację do prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Podczas konferencji prasowej poruszyli też temat nielegalnych reklam wyborczych promujących w mieście m.in. Rafała Trzaskowskiego. Jak mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" kierownik z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, komitet wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy nie ma zezwolenia na reklamowanie się w przestrzeni miejskiej.

Planujesz uroczystość rodzinną i w trakcie przygotowań w kuchni padł Ci piekarnik lub - co gorsza - lodówka? Głowa do góry! To jeszcze nie koniec świata. Częste używanie sprzętu AGD może dać się we znaki, co oznacza, że niezbędna będzie wizyta u fachowca, który nada naszemu sprzętowi odrobinę świeżości. Stała blokada pralki? Wiecznie rozmrożona lodówka? A może toster, który co chwila iskrzy? Mamy coś dla Was! W oparciu o dane pochodzące z przeglądarki google, sporządziliśmy listę TOP 10 najlepszych serwisów AGD w Gdańsku. Tutaj możesz oddać swój sprzęt do naprawy! Tym miejscom zaufały setki osób!

Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tus byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.