Przegląd prasy 25.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Jakimi ojcami są znani sportowcy z Pomorza?

Dzień ojca w Polsce obchodzony jest 23 czerwca. Jakimi ojcami są sportowcy z Pomorza? Z pewnością wymagającymi. Taki swój obraz przedstawiają sami, chociaż zastrzegają, że z tym pytaniem trzeba by zwracać się do ich dzieci. Co o roli taty sądzą Dusan Kuciak z Lechii Gdańsk, Pavel...