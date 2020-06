Przegląd prasy 26.06.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

W pierwszej połowie przyszłego roku ma zostać oddany do użytku jeden z dwóch mostów nad przyszłym przekopem Mierzei Wiślanej. Wkrótce mają ruszyć prace przy budowie bosmanatu kanału żeglugowego. Przyspieszyć mają też prace przy sztucznej wyspie.

Brak maseczki w autobusie lub tramwaju? Wiele osób nie respektuje już zasad sanitarnych, które nadal obowiązują między innymi w sklepach czy komunikacji zbiorowej. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni gdańscy funkcjonariusze interweniowali ponad 20 razy. Tymczasem do końca epidemii jeszcze daleka droga - każdego dnia dowiadujemy się o nowych ogniskach zakażeń w całym kraju.

Do zdarzenia doszło w piątek, 26.06.2020, ok. godz. 14, między Matarnią a Osową na Obwodnicy Trójmiasta. Samochód ciężarowy zderzył się z dwoma autami osobowymi i motocyklem. Ranne zostały trzy osoby. Na miejscu pracują służby. Pas w kierunku Gdyni był przez pewien czas całkowicie zablokowany.

Wybory 2020. W piątek, 26 czerwca 2020 r., ostatniego dnia kampanii, samorządowcy, parlamentarzyści i europosłowie zaapelowali w Gdańsku o głosy dla Rafała Trzaskowskiego. – Zachęcamy do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, który swoją siłą woli, siłą charakteru, ale przede wszystkim bardzo dobrym programem dla Polek i Polaków zdobywa poparcie setek tysięcy obywatelek i obywateli – mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Bardzo głęboko wierzę w to, że 28 czerwca zdobędzie bardzo godny wynik, a 12 lipca zmienimy Polskę.

Oddanie głosu poza miejscem zamieszkania tylko w jednej turze. Lepiej dopisać się do spisu wyborców, czy pobrać zaświadczenie o prawie głosu? Odpowiadamy na pytanie Czytelnika. Zaświadczenie o prawie do głosowania w pierwszej turze wyborów poza miejscem zamieszkania można odebrać do piątku, 26.06.2020 r.