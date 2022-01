Przegląd prasy 30.01.2022 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Konfederacja zorganizowała w Gdańsku manifestację pod hasłem "NIE dla polityki rządu!". Kilkanaście osób protestowało przeciwko ustawie segregacyjnej. Poseł Michał Urbaniak mówił o tym, że ustawa stwarza podstawę do żądania przez pracodawcę od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. "Ustawa segregacyjna jest idealna do tego by skłócić i rozgrywać Polaków między sobą. Nie dość, że będzie bezsensowna w kwestii skuteczności ograniczenia zachorowań, to jeszcze pozwoli na rozgrywanie Polaków" - mówił lider Konfederacji na Pomorzu.