Przegląd prasy 6.11.2021 Gdańsk. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Prasówka Gdańsk 6.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Z dnia na dzień robi się ciemniej, a pogoda coraz częściej nie sprzyja kierowcom, dlatego często dochodzi do opóźnień w ruchu drogowym. Najbardziej odczuwają to osoby korzystające z transportu publicznego. Czy jest szansa, że w tej kwestii coś się wkrótce zmieni na lepsze? Co z linią 129? Do prezydent Gdańska wpłynęła interpelacja. Czy autobus 111 będzie kursował przez ul. Łąkową? Powstał nowy przystanek autobusowy na ul. Goplańskiej.