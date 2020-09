Przegląd prasy 7.09.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Sobotni marsz nacjonalistów wciąż budzi spore emocje. Władze Gdańska twierdzą, że nie można było go rozwiązać. Za kilka dni w mieście odbędzie się kolejna manifestacja środowisk nacjonalistycznych. Już teraz pojawiły się apele do prezydent Aleksandry Dulkiewicz o zakazanie demonstracji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z intensywnym deszczem, a nawet krupą śnieżną lub lodową! Gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w poniedziałek, 7.09.2020 r. we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać przez cały dzień, aż do godz. 19:00. Uwaga też na silny wiatr!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Analitycy ExMetrix przedstawili najnowszą prognozę rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce. Uważają, że ważna będzie obserwacja Szwecji, która zapowiedziała, że nie będzie tam drugiej fali zakażeń. - Luzowanie obostrzeń jest istotne (...) należy to jednak robić bardzo rozsądnie - komentuje Ryszard Łukoś.

Pomorska policja poszukuje przestępców seksualnych. Zarzuty? Czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji, zgwałcenia, doprowadzanie siłą lub groźbą do innych czynności seksualnych. Listy gończe pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (stan na 7 września 2020 r.). Rozpoznajesz kogoś? Poinformuj polijcę i pomóż w poszukiwaniach.

W poniedziałek, 07.09.2020 r. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło rozpoznanie ponad 300 przypadków koronawirusa. To najniższy, dobowy przyrost nowych zakażeń od wielu tygodni. Na Pomorzu przybyło 20 chorych.

Z zaniepokojeniem obserwujemy coraz większą liczbę klientów, którzy odmawiają zasłaniania nosa i ust w miejscach handlu. W takich sytuacjach konieczna jest ochrona sprzedawców i usługodawców, a nie zagrożenie grzywną, tak jak to miało miejsce w przypadku wyroku sądu z Suwałk – twierdzą przedstawiciele Polskiej Rady Centrów Handlowych i apelują do rządu o jak najszybsze doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku noszenia maseczek na terenie sklepów.

Biskupia Górka - jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Gdańsku - po raz trzeci obchodziła swoje święto. W tym roku odbyło się ono pod hasłem "Dostrzegalnia Sztuki i Talentów na Biskupiej". Na mieszkańców i gości podczas Święta Ulicy Biskupiej w niedzielę 6.09.2020 r. czekały liczne atrakcje: koncerty zespołów Remont Pomp i Zagan Acoustic, spotkanie z pisarką, Ewą Baniecką, wystawa fotografii naszej redakcyjnej koleżanki, Anny Kazińskiej-Olejniczak, plener malarski, spacer z lokalną przewodniczką, gry i zabawy dla dzieci, a na koniec biesiada przy muzyce. Zobaczcie relację fotograficzną z wydarzenia.

W czasach pandemii koronawirusa powrót uczniów do szkolnych ławek jest testem nie tylko dla całej oświaty, ale także dla organizacji komunikacji miejskiej. Chociaż po wakacjach zainteresowanie komunikacją znacząco się zwiększyło ZTM nie poprawił mocno ograniczonej oferty komunikacji miejskiej, więc pasażerowie narzekają na zatłoczone pojazdy. Obiecywaną poprawę ma przynieść druga połowa miesiąca jednak nie ma co liczyć na zakup dodatkowych pojazdów. Transport zbiorowy zmaga się z dziurą budżetową, bo przychody z biletów w całej Polsce spadły do rekordowo niskich sum.