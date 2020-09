Przegląd prasy 8.09.2020 Gdańsk, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Huawei

Ceny: od 599 do 799 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Cena: 1 599 zł.

zł. Zobacz oferty

Prasówka 8.09 Gdańsk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co roku odwiedzają go tysiące turystów. Przyciągają ich tutaj żurawie, długie falowce, kolorowe murale czy piękna "starówka". Co więcej, oferta rozrywkowa jest również bogata. A jeśli chodzi o jedzenie - to każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mowa oczywiście o Gdańsku, który uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w północnej Polsce. Niektórzy przyjeżdżają tu, by poczuć powiew historii, inni - żeby coś przekąsić, a jeszcze inni - żeby uwiecznić wszystko na fotografiach. Co do tych ostatnich - niektóre ujęcia potrafią zaprzeć dech w piersiach! Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak Gdańsk wygląda w obiektywie użytkowników Instagrama. Jak prezentują się słynne gdańskie falowce, zielone przestrzenie i fale morskie na fotografiach? Sprawdźcie sami!