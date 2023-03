Przegląd prasy Gdańsk 26.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gdańsku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03, w Gdańsku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W marcu jak w garncu! W sobotę można było poznać wszystkie oblicza pogody, ale to nie przeszkodziło spacerowiczom [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Gdańsk 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W marcu jak w garncu! W sobotę można było poznać wszystkie oblicza pogody, ale to nie przeszkodziło spacerowiczom [ZDJĘCIA] W marcu jak w garncu - nie bez powodu to przysłowie jest tak popularne. Pokazała to pogoda w sobotę 25 marca 2023! Było słońce, deszcz, wiatr - niemal wszystkie możliwe opcje. Ale to nie przeszkodziło spacerowiczom! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ogniwo Sopot ogrywa mistrzów Polski i goni lidera Ekstraligi. Zespół z kurortu znalazł sposób na Orkana Sochaczew ZDJĘCIA Świetny Wojciech Piotrowicz i spółka zapunktowali w ligowym spotkaniu z mistrzami Polski, Orkanem Sochaczew. W sobotę, 25 marca 2023 roku Ogniwo Sopot pokazało sportowy charakter i wygrało 19:10 (13:3). Wspomniany Piotrowicz zdobył aż 14 punktów dla gospodarzy.

📢 Nielegalne wysypisko w powiecie bytowskim. Ktoś wyrzucił pięć TIR-ów plastików. Kara dla firmy? Do 1 miliona zł - mówią inspektorzy WIOŚ Nawet 1 milion złotych kary grozi firmie, która w powiecie bytowskim nielegalne pozbyła się plastików. Ich składowisko odkryli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytowie i inspektorzy Działu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Słupsku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. - Ustaliliśmy, że do dołu wrzucono odpady z 5 TIR-ów - komentuje Radosław Rzepecki, zastępca pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Prasówka 26.03 Gdańsk: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona pasują do siebie. Sprawdź, jaka jest tajemnica udanego związku. Właściciele tych imion powinni być razem Czy ona lub on do mnie pasuje? Takie pytania zadają sobie niemal wszyscy. Zdaniem astrologów i ezoteryków, to imię jest jednym z głównych czynników, które określa nasze zainteresowanie drugą osobą. W niektórych przypadkach jest to równie ważne, co cechy charakteru, seksualność, czy inne cechy, na które zwracamy zazwyczaj uwagę. Jakie imiona pasują do siebie? Zobacz nasze zestawienie.

📢 Do Muzeum Narodowego w Gdańsku wróciło 26 przedwojennych rycin! Zobacz zdjęcia Do Muzeum Narodowego w Gdańsku powróciło 26 rycin z przedwojennej kolekcji Jacoba Kabruna. W sobotę (25 marca) w Oddziale Sztuki Dawnej muzeum odbyło się ich przekazanie i prezentacja. 📢 "Drzewko za surowce wtórne" 2023. Tysiące sadzonek znów trafiły w ręce mieszkańców Pomorza. W tym roku byliśmy w aż pięciu lokalizacjach! Tegoroczna akcja "Drzewko za surowce wtórne" dobiegła końca. Ponownie spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego regionu, aby odebrać od was makulaturę i elektrośmieci i wręczyć w zamian sadzonki drzew i krzewów. W tym roku czekaliśmy na was w pięciu pomorskich lokalizacjach. Rekordziści odebrali aż 55 sadzonek. Sprawdźcie, co jeszcze działo się podczas tegorocznej edycji "Drzewka..."!

📢 Zmiana czasu na letni 2023. Zobacz najlepsze MEMY. Z czego śmieją się internauci? Zmiana czasu 2023 na letni już 25 marca! Z tego powodu w nocy przestawiamy zegarki z godziny z 2:00 na 3:00, a więc śpimy o godzinę krócej. Jak zmianę czasu widzą internauci? Co ich bawi? Sprawdź w naszej galerii!

📢 Pogrzeb Andrzeja Zarębskiego. Pożegnanie działacza "Solidarności", polityka oraz dziennikarza Andrzej Zarębski zmarł 22 marca 2023 roku. Msza w jego intencji odbyła się w Bazylice Mariackiej, a spoczął na Cmentarzu Witomino w Gdyni. W jego pogrzebie uczestniczyli m.in. Piotr Adamowicz, który ciepło wspomina jego osobę. 📢 Islandia, wyspa ognia i lodu. Zimno, prawie raj, ale warto się tam z całą pewnością wybrać. I to o każdej porze roku! Islandia to wyspa idealna, można by rzec – rajska. Gdyby oczywiście Raj kojarzył się nam z nieustannymi zmianami pogody, chłodem i śniegiem... 📢 Antysymbol Gdańska. Na Polskim Haku deweloperka góruje nad historią To wstrząsający widok - mówi Pan Łukasz, wędkarz. Taka reakcja towarzyszy wielu osobom, które przychodzą nad Motławę w rejonie jej ujścia do Martwej Wisły. Wszystko przez kontrast, który powstał z połączenia nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych niedawno przez dewelopera i starej zabudowy znajdującej się przy Siennej Grobli w Gdańsku.

📢 Godzina dla Ziemi także w Gdańsku. W sobotnią noc część miejskich iluminacji zgaśnie Godzina dla Ziemi WWF to ogólnoświatowa akcja, która odbywa się w każdą ostatnią sobotę marca. Edycja z roku 2023 poświęcona jest walce z zanikiem różnorodności biologicznej, czyli z wymieraniem gatunków. Jak informuje UMG, 25 marca, o godz. 20:30 w Gdańsku na godzinę zgasną iluminacje wybranych miejskich obiektów.

📢 To można kupić na rynku w Gdańsku. Wiosna w pełni, dni stają się coraz cieplejsze. Na pomorskich targowiskach nie brakuje chętnych na zakupy Świeże owoce i warzywa, miód produkcji lokalnych pszczelarzy, jajka z Kaszubskich ferm, czy coraz częściej pojawiające się kolorowe kwiaty i sadzonki. Co można kupić na gdańskim targowisku? Tym razem odwiedziliśmy rynek przy ul. Elbląskiej, który cały rok zapewnia lokalnej społeczności najlepsze produkty, ale to właśnie w miesiącach wiosennych i letnich przeżywa największe obłożenie. A gdzie wy robicie zakupy?

📢 Zostań z nami na dłużej. Tak wygląda Gdańsk z lotu ptaka. Na co można zwrócić uwagę, obserwując miasto z powietrza? Zobacz wyjątkową galerię Gdy zapada zmrok Gdańsk, zwłaszcza z powietrza, ukazuje swoje piękno. Tak było i tym razem. To niezwykłe, jak dużo detali można odkryć, patrząc na miasto z lotu ptaka, gdy ulice rozświetlają latarnie, a samo miasto jakby zwalnia. Macie swoje ulubione miejsca na Pomorzu? Tak wygląda stolica województwa w obiektywie Przemysława Świderskiego. Zostańcie na chwilę dłużej i napawajcie się tym widokiem. A jest czym! 📢 Memy po meczu Czechy - Polska. Fernando Santos: A mogłem trenować Cypr. Cieplej by chociaż było Fatalny występ Polaków w Pradze na otwarcie eliminacji EURO 2024. Biało-czerwoni w ciągu 180 sekund stracili dwa gole i gładko zostali odprawieni przez reprezentację Czech. Fernando Santos nie miał szczęśliwej miny w debiucie. Internauci dopisali. Zobaczcie zabawne memy, które przygotowali po porażce Polaków z Czechami.

📢 Podrabiany miód zalewa Europę. W produktach znajdują się np. dodatki pochodzące z buraków cukrowych. Uważaj, zanim się nabierzesz Importowany miód zalewa Europę. Okazuje się, że sporo słoików nie zawiera oryginalnych produktów, a podróbki, na które trzeba uważać. Podpowiadamy, jak nie dać się nabrać i jak rozpoznać prawdziwy miód od podrabianego.

📢 Te MEMY o Czechach rozbawią was do łez. Tak Polacy żartują ze swoich sąsiadów. Krecik, Pat i Mat na obrazkach, które podbijają sieć O tym, że internautom kreatywności nie brakuje, raczej nie można mieć wątpliwości. Tworzą zabawne obrazki, które niejednokrotnie rozbawiają do łez. Nie inaczej jest w przypadku naszych sąsiadów, którzy stali się bohaterami publikacji. Czeskie memy, w których pojawiają się m.in. Krecik i Pat i Mat rozśmieszą niejedną osobę. Sprawdźcie sami.

