Przegląd prasy z Gdańska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.08.2024

Prasówka 1.08 Gdańsk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Osobowy samochód leży na torowisku na wysokości Bramy Żuławskiej (w kierunku Stogów). Jak informują czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego", doszło tam do zderzenia z samochodem ciężarowym. 2 poszkodowane osoby z osobówki zostały odwiezione do szpitala. Ruch tramwajowy w kierunku Stogów jest zablokowany, samochodowy - na wylocie do Elbląga i Warszawy - mocno utrudniony. W miejscu, gdzie bez utrudnień w szczycie tworzą się korki, doszło do paraliżu komunikacyjnego.