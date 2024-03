Przegląd prasy z Gdańska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.03.2024

Gdańska policja ponownie prosi o kontakt świadków bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do której doszło 25 lutego na ulicy Elektryków w Gdańsku. Mężczyzna ranił nożem łącznie trzy osoby. Podejrzany złożył wyjaśnienia i twierdził, że został zaatakowany jako pierwszy.

Poznaliśmy kolejną osobę, która będzie ubiegać się o fotel prezydenta Gdańska w nadchodzących wyborach samorządowych. Jest nim Michał Urbaniak, były poseł Konfederacji. Partia poinformowała o jego kandydaturze w poniedziałek, 11 marca. To już szósty kandydat w wyścigu po funkcję prezydenta miasta.

Kampania wyborcza to czas intensywnego działania dla kandydatów. Jednak dla dwóch radnych z Gdańska, nocne patrole stały się okazją do uratowania ludzkiego życia. Ta sytuacja pokazała, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność i zwróciła uwagę na problem znieczulicy społecznej.

Czytelniczka "Dziennika Bałtyckiego" zaniepokojona doniesieniami i śladami krwi na ulicy Sempołowskiej 14 w Gdańsku zwróciła się do nas po pomoc. W swojej wiadomości pisała o "zabójstwie" i zmartwiona zwróciła uwagę na ciszę na temat tej sprawy w mediach. Postanowiliśmy zapytać o to policję i z jej informacji wynika, że faktycznie na Sempołowskiej doszło do ataku.