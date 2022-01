Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Gdańsku. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kilkadziesiąt osób zebrało się w południe 29 stycznia pod konsulatem generalnym Federacji Rosyjskiej by zamanifestować sprzeciw wobec uwięzienia działaczy mniejszości polskiej na Białorusi. Andżelika Borys i Andrzej Poczobut od 10 miesięcy są w areszcie. Pikietę zorganizowała fundacja „Łączy nas Polska” Natalii Nitek-Płażyńskiej.

Konfederacja zorganizowała w Gdańsku manifestację pod hasłem "NIE dla polityki rządu!". Kilkanaście osób protestowało przeciwko ustawie segregacyjnej. Poseł Michał Urbaniak mówił o tym, że ustawa stwarza podstawę do żądania przez pracodawcę od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. "Ustawa segregacyjna jest idealna do tego by skłócić i rozgrywać Polaków między sobą. Nie dość, że będzie bezsensowna w kwestii skuteczności ograniczenia zachorowań, to jeszcze pozwoli na rozgrywanie Polaków" - mówił lider Konfederacji na Pomorzu.