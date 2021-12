Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Gdańsku. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę, 4 grudnia 2021 roku Straż Graniczna zatrzymała rosyjski drobnicowiec na Zatoce Gdańskiej, który zboczył z kursu i płynął w stronę plaży Wyspy Sobieszewskiej. Jak się okazało po interwencji patrolu kapitan oraz dwóch oficerów było pod wpływem alkoholu.

Czy to magiczna kraina świętego Mikołaja? Nie! To nasz uroczy Gdańsk, który zimą staje się piękniejszy, niż sam Biegun Północny. Nasz fotoreporter specjalnie dla czytelników Dziennika wykonał zapierające dech w piersiach zdjęcia miasta z lotu ptaka. To trzeba zobaczyć!