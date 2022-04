Przejście dla pieszych przy Forum Gdańsk. Utrudnia ruch drogowy w godzinach szczytu? Sprawdziliśmy to w piątek 22.04

W piątek 15 kwietnia 2022 o 11:30 dokonano oficjalnego otwarcia przejścia dla pieszych i rowerzystów przy Centrum Handlowym Forum w Gdańsku. Zamontowana sygnalizacja świetlna miała ułatwić przemieszczanie się pieszym w kierunku Bramy Wyżynnej i dalej w stronę starówki. Inwestycja wydaje się być funkcjonalnym rozwiązaniem, szczególnie dla pieszych i rowerzystów.

- Otwieramy przejście naziemne na wysokości Bramy Wyżynnej, niemal wydłużając tym samym Trakt Królewski - mówiła w ubiegłym tygodniu prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Jesteśmy w sercu miasta - są tu przystanki autobusowe pełne ludzi czekających na autobusy, nieopodal znajdują się podwójne przystanki tramwajowe. Jest to bardzo ważny węzeł komunikacyjny, z którego ludzie dojeżdżają do domu, pracy czy do szkoły. Zbudowaliśmy tu przejście naziemne po to, by było bezpieczniej, by spowolnić ruch w tym miejscu, ale też po to, by przyjaźniej organizować chodzenie w mieście.