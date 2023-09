Przekazanie dwóch wozów strażackich w ręce Straży Pożarnej w Gdańsku. Wydarzenie odbyło się z udziałem Komendanta Głównego PSP

W wydarzeniu wzięli udział także: wojewoda Dariusz Drelich, Marcin Horała wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Kacper Płażyński poseł na Sejm RP, Kazimierz Smoliński poseł na Sejm RP oraz Tadeusz Cymański poseł na Sejm RP.

Podczas swojego wystąpienia komendant główny PSP odniósł się do polityków.

- Jak kiedyś sobie przypomnicie jak wyglądały wasze remizy, jakie stały tam samochody i jakie nosiliście mundury, to zobaczycie co się stało w ostatnich latach, jak wspaniale poszliście do przodu, dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, ale trzeba pamiętać, że to również dzięki pomocy naszym posłom, którzy głosowali za odpowiednimi ustawami - mówił brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP. - Głosowali za ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, a przecież ta ustawa należała się wam, jak mało komu. Nasza ustawa ma oczywiście wiele lat [red. o PSP], wasza ma jeden rok [red. o OSP], a już przeszła ona nowelizacje. Mamy najlepszy system na świecie, z czego jestem bardzo dumny. Jesteśmy wzorem do naśladowania. Dzisiaj z dumą możemy nas oglądać w telewizji, jak jeździmy po całym świecie, ratujemy i pomagamy innym. To wszystko dzięki wam - dodał.