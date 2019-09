Przekroczone normy bakterii E. coli na kąpieliskach w gdańskich Stogach, Mikoszewie i Jantarze. Lepiej unikać kontaktu z wodą

Wodolot z Gdyni i Sopotu do Helu. Czy rejsy zainteresują turystów? [ROZKŁAD JAZDY]

Jeżeli w tegorocznym sezonie żeglugowym będzie wystarczająca liczba chętnych do pływania wodolotem z Gdyni do Helu i do Sopotu, niewykluczone, że w przyszłym roku uruchomimy kolejne takie statki - zapowiada Żegluga Gdańska. Wodolot pasażerski ŻG "Merli" rozpocznie od tego weeken...