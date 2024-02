Przekroczone stany ostrzegawcze Wisły w Tczewie i Gdańsku. Mamy stan pogotowia przeciwpowodziowego

Pomiary stanu Wisły dokonywane są co godzinę. Od kilku dni rośnie ich poziom. W Tczewie obecny stan Wisły to 713 centymetrów, a więc o 13 centymetrów więcej, niż wynosi stan ostrzegawczy. Trend jest rosnący. Stan alarmowy to 820 centymetrów.

- W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego wody w Wiśle na wodowskazie w Tczewie ogłaszam z dniem 2 lutego 2024 r. stan pogotowia przeciwpowodziowego - zakomunikował Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

Przekroczone stany ostrzegawcze na Wiśle są obecnie także w Gdańskiej Głowie (aktualny stan wody - 752 cm, stan ostrzegawczy to 730 cm, stan alarmowy 810 cm), Gdańsku-Przegalinie (aktualny stan wody - 671 cm, stan ostrzegawczy to 650 cm, stan alarmowy 700 cm), Gdańsku-Świbnie (aktualny stan wody - 618 cm, stan ostrzegawczy to 600 cm, stan alarmowy 680 cm).