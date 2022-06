Przemiana, którą nie sposób przemilczeć. Życiowa forma Rasmusa Jensena wprowadzi Zdunek Wybrzeże do play-off?

Zastosujmy swego rodzaju chronologię. Jeśli wróci się pamięcią do inauguracyjnego meczu z Wilkami Krosno, można złapać się za głowę i spytać: jak to w ogóle możliwe. Rasmus Jensen był wtedy cieniem zawodnika. Zdobył trzy punkty w pięciu wyścigach, to w dużej mierze przez niego Wybrzeże poniosło dotkliwą porażkę na własnym torze. Tydzień później Duńczyk zaprezentował się równie kiepsko w Bydgoszczy. Były obawy. Pojawiały się nawet głosy, że trzeba go odstawić od składu.

Punkty Jensena w tychże meczach:

Wilki Krosno: 3+1 (d,1,1,1*,0)

Polonia Bydgoszcz: 5+2 (1*,2,1*,1,d,-)

Pikanterii wszystkiemu dodawał fakt, że Jensen bardzo dobrze spisywał się w ligach zagranicznych, w różnego rodzaju zawodach indywidualnych. Nie brakowało zwolenników teorii spiskowych, że najlepszy sprzęt nie jest wykorzystywany do jazdy w Polsce, co oczywiście było absurdem, gdyż według naszych informacji - i nie jest to nic sensacyjnego - Wybrzeże jest dla niego sprawą priorytetową.

Zmiana o 180 stopni

Cytując klasyka, czyli w tym przypadku Jerzego Brzęczka w odniesieniu do Piotra Zielińskiego... pewnego dnia się obudził i coś przeskoczyło mu w głowie.