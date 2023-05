Przemierzyli na rowerach ponad 800 km z Zakopanego do Helu, by wesprzeć Natalię, dziewczynkę chorą na białaczkę. Ta historia chwyta za serce

Natalka to dziewczynka, która walczy z białaczką, a jej historia porusza serca wielu ludzi do tego stopnia, że gros osób postanowiło zorganizować dla niej akcję charytatywną. Już w styczniu 2023 r. 11 mężczyzn, z których tylko dwóch może pochwalić się dobrą przyjaźnią z rowerami, postanowiła przejechać z Zakopanego do Helu, aby zebrać fundusze na leczenie dziewczynki. Co ważniejsze, cała jedenastka wytrwała w tym postanowieniu! A dodatkowo, na pewnych odcinkach trasy, dołączali do nich także rowerzyści chcący pokazać swoją solidarność i wsparcie.

- Przejazd rowerowy stał się okazją do wyrażenia solidarności z Natalką i jej rodziną oraz do wsparcia ich w walce z chorobą - tłumaczą wspólnie. - Akcja zyskała wiele poparcia i wsparcia, a uczestnicy przejazdu podejmując wysiłek fizyczny, przyczynili się do zebrania funduszy na leczenie i pomoc w walce z chorobą.