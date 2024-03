Przestępca seksualny trafił do więzienia dzięki akcji kryminalnych z Gdańska. Uchylał się od odbycia kary

Policjanci apelują do wszystkich pokrzywdzonych działaniem mężczyzny kobiet, aby zgłaszały się do policjantów. Osoby, które doświadczyły molestowania seksualnego, są proszone o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15. Informacje można przesyłać również za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany do tej sprawy adres e-mail [email protected] lub zadzwonić na numer telefonu 691 420 551. Policjanci zapewniają anonimowość oraz to, że każda informacja zostanie przez nich sprawdzona.