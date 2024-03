Przestępca seksualny z powiatu kościerskiego trafił do więzienia dzięki akcji kryminalnych z Gdańska. Uchylał się od odbycia kary

Finał sprawy 56-latka z powiatu kościerskiego oskarżonego o przestępstwa seksualne. Mężczyzna, choć został skazany przez sąd, to nie stawił się w orzeczonym terminie do zakładu karnego.

- Sąd w związku z uchylaniem się od kary wydał nakaz jego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego - informują pomorscy policjanci, którzy sami stawili się u 56-latka we wtorkowy ranek, by doprowadzić do aresztu.