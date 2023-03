Przeszły na czerwonym świetle w Gdańsku Oruni. Zapłaciły za "mandat" fałszywemu policjantowi

Po otrzymanym zgłoszenia funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował wizerunek sprawcy.

- Kryminalni zaczęli go szukać. W minioną środę [22.03.2023 r.] 45-latek z Gdańska został zatrzymany przez funkcjonariuszy na ul. Nieborowskiej w Gdańsku. Podejrzany został przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut oszustwa, do którego się przyznał i dobrowolnie poddał się karze. Policjanci ustalają, czy podejrzany nie ma na swoim koncie znacznie więcej tego typu przestępstw. Jeżeli są osoby, które zostały poszkodowane przez oszusta, apelujemy, aby zgłaszały się na Policję w celu złożenia zawiadomienia w tej sprawie - zakończyła podinsp. Magdalena Ciska.