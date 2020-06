Przetarg na Nową Warszawską zostanie powtórzony. Wcześniejsze oferty znacznie przekraczały przewidziany budżet na inwestycję

- Czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania przetargowego, od momentu ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy to okres ok. 3 miesięcy. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, oferty wykonawców poznamy na przełomie lipca i sierpnia, a umowa mogłaby zostać zawarta we wrześniu. Prace na torowisku ruszą wtedy jesienią, ale z uwagi na zakres prac oraz zbliżający się okres zimowy, w którym nie mogą być prowadzone roboty na torowisku, zakończenie realizacji I etapu Nowej Warszawskiej przypadać będzie już 2021 roku - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.