Przetargi na zaprojektowanie dwóch kolejnych przejść dla pieszych w Gdańsku - przy GUM-edzie oraz Galerii Zaspa

Władze Gdańska konsekwentnie, krok po kroku, realizują kolejne inwestycje poprawiające sytuację pieszych na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Służy temu "Gdański Pakiet Dostępności". W jego ramach pod koniec października w Gdańsku oddane zostało do użytku przejście przez al. Grunwaldzką przy kompleksie Olivia Business Centre.

W nadchodzącym 2020 roku kolejne "zebry" z pełną infrastrukturą, mają pojawić na Podwalu Przedmiejskim na wysokości skrzyżowania z ul. Łąkową i przy Bramie Wyżynnej. Wiemy też już gdzie spodziewać się nowych przejść w kolejnych latach.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadzi obecnie przetargi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla dwóch przejść. Pierwsze z nich ma powstać na wysokości przystanków tramwajowych "Uniwersytet Medyczny" na al. Zwycięstwa, drugie na skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej i Legionów z ulicą Hynka (przy Galerii Zaspa, dawne ETC). W obu przypadkach obecnie by dostać się na drugą stronę tych bardzo ruchliwych ulic trzeba skorzystać z pozbawionych wind czy platform dla wózków przejść podziemnych, co oczywiście stanowi duże utrudnienie dla osób starszych czy o ograniczonych zdolnościach poruszania się.

Warto podkreślić, że stworzenie naziemnych przejść to nie tylko wymalowanie i postawienie znaków. Wszystkie nowe "zebry" wyposażone będą w sygnalizację świetlną podłączoną do systemu Tristar. W ramach utworzenia przejścia na al. Zwycięstwa ma powstać też przejazd rowerowy (na Zaspie już on jest). Projektantów omawianych przejść mamy poznać jeszcze w grudniu. Dokumentacje mają powstać w przyszłym roku, więc realizacji tych inwestycji spodziewać się należy w 2021 r.