Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w Gdańsku. Roberta Metsola odniosła się do protestów rolników w całej Europie

Metsola w Gdańsku. Poruszono kwestie protestu rolników

W piątek, 16 lutego, Roberta Metsola przybyła do Gdańska w celu zachęcania obywateli do wzięcia udziału w czerwcowych wyborach do europarlamentu. W trakcie swojego pobytu w- stolicy województwa pomorskiego, przewodnicząca PE spotkała się z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, by następnie wraz z nią spotkać się z uczniami gdańskich szkół w Europejskim Centrum Solidarności. Wydarzenie nawiązywało do Gdańskich Lekcji Obywatelskich.

ZOBACZ TAKŻE: Rolnicy wyjeżdżają na drogi: Nie chcemy dopłat, tylko normalności

W ECS Roberta Metsola wygłosiła przemówienie i została również zapytana o trwające protesty rolników w całej Europie, a także i w Polsce.