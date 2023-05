Przewoził pasażerów z Suwałk do Gdańska... z prawie 2 promilami alkoholu

Dwie interwencje policji i dwóch pijanych kierowców

W poniedziałek około godziny 10:00 na ul. Sandomierskiej policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym volkswagenem. Na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze wylegitymowali 35-letniego gdańszczanina i okazało się, że ma dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden z nich obowiązuje do stycznia 2024 roku. Po zbadaniu alkomatem wyszło na jaw, że mężczyzna był pod wpływem ponad 0,5 promila . Kierujący został zatrzymany i przewieziony do komisariatu.

Z Suwałk aż do Gdańska. Z prawie 2 promilami

W trakcie podróży 32-latek kierujący audi niemalże doprowadził do kolizji drogowej, stwarzając zagrożenie na drodze. Jeden z pasażerów uznał, że kierujący jest zmęczony, więc zaproponował, że to on dalej poprowadzi osobowe audi. Po dotarciu do Gdańska świadkowie zadzwonili pod numer alarmowy, ponieważ nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości właściciela auta. Po zbadaniu kierującego alkomatem okazało się, że miał on w organizmie prawie 2 promile alkoholu.