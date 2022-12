Przez 40 lat nie pokazywał swoich zdjęć z Grudnia 70. Sfotografował marsz stoczniowców w Gdańsku i płonące pojazdy [archiwalne zdjęcia]

Miał pan przy sobie aparat fotograficzny 15 grudnia 1970 r. Zapewne nie był to przypadek.

Byłem świadkiem wydarzeń Marca 68 w Gdańsku. W publikatorach, jak się wówczas mówiło na prasę i telewizję, władza twierdziła, że były to działania grup chuliganów zasługujące na powszechne potępienie. Bardzo mi to przypomina zresztą dzisiejsze komentarze w publicznych mediach na temat Strajku Kobiet. A ja w Marcu 68 nie widziałem żadnych zadymiarzy - to byli normalni ludzie - głównie studenci, ale też sporo robotników (tych zresztą było znacznie więcej wśród aresztowanych). Byłem niemal pewien, że manifestacje z grudnia 1970 r. zostaną przedstawione w ten sam sposób. Dlatego we wtorek 15 grudnia, idąc na uczelnię, zabrałem ze sobą aparat fotograficzny, a po drodze kupiłem film. Chodziło o udokumentowanie prawdy.