Przez pandemię lawinowo rośnie liczba osób potrzebujących. Pomoc niesie Bank Żywności. Paczki trafiają też do przebywających na kwarantannie

- Z początku dużym wyzwaniem były dla nas obostrzenia higieniczne – musieliśmy nie tylko przejść na tryb pracy zdalnej, ale też zmienić sposób udzielania pomocy doraźnej. W sytuacji, gdy regularnie co miesiąc przygotowywaliśmy ok. 1700 paczek żywnościowych w samym Gdańsku, był to dla nas duży problem – przyznaje Łukasz Jaroń, specjalista ds. koordynacji projektów i wolontariatu w Banku Żywności w Trójmieście . - Na szczęście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z PKS Gdańsk zorganizowali dla potrzebujących transport i przygotowane przez pracowników i wolontariuszy paczki trafiały z naszego magazynu prosto do drzwi odbiorców.

- Kilka, a czasem nawet kilkanaście takich paczek dziennie odbierali od nas funkcjonariusze służb mundurowych, którzy przekazywali je bezpośrednio do potrzebujących. Choć liczba próśb o taką pomoc w ostatnich dniach spadła, to z kolei po wsparcie zwraca się do nas coraz więcej ludzi, którzy przez koronawirusa stracili źródło utrzymania

- Wiele spośród tych osób to obcokrajowcy, którzy pozostali bez środków do życia. Dlatego też wydłużyliśmy godziny otwarcia naszych sklepów społecznych w Gdyni, a w Gdańsku przygotowywaliśmy dodatkowe paczki żywnościowe – od początku pandemii skorzystało z nich ponad 250 rodzin – kontynuuje Łukasz Jaroń. - W dotarciu do osób naprawdę potrzebujących pomógł oczywiście internet – jako Bank Żywności w Trójmieście dołączyliśmy do facebookowej grupy „Widzialna Ręka Trójmiasto”. Pozwoliło nam to nie tylko trafić z jedzeniem bezpośrednio do tych, którzy wymagają wsparcia, ale też szybko znaleźć wolontariuszy do wsparcia w kryzysowych sytuacjach.