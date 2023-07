Przez sinice zamkniętych jest 11 trójmiejskich kąpielisk

Sinice nad Bałtykiem to problem, który pojawia się co roku podczas sezonu letniego. Zakwit następuje wskutek rosnącej temperatury wód. Plażowicze muszą liczyć się z tym, że sinice mogą zagrażać zdrowiu. Każdorazowo, gdy występują, ratownicy są zmuszeni do zamknięcia kąpielisk.