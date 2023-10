Przez żołądek do serca, a może bardziej przez serce do żołądka. Why not Gdańsk, czyli jak zakochać się nie tylko w Gdańsku

Sebastian : - Chodziło bardziej o to, że szkoda nam było trzymać tak ładne zdjęcia w telefonie (śmiech). Chcieliśmy tylko podzielić się z innymi tym, jak piękny jest Gdańsk i co można tu zobaczyć. A konto rozwijało się samo...

Ewa: - Kiedy się tu przeprowadziliśmy, był początek pandemii i, niestety, do czasu jej zakończenia wiele miejsc po prostu nie wytrzymało. Byliśmy świadkami wielu zamknięć, co było bardzo przykre. Mamy wrażenie, że dopiero teraz wszystko się odradza i powstają nowe miejsca. I całe szczęście jest ich coraz więcej!

Sebastian: - Może nie jest to oczywista odpowiedź, ale uważam, że brakuje naprawdę dobrego, rzemieślniczego kebaba. Być może jeszcze takiego nie znaleźliśmy, ale wydaje mi się, że takie miejsce na pewno by się przydało i urozmaiciłoby gdańską gastronomię.

Ewa: - Ostatnio znaleźliśmy urocze miejsce przy Motławie. Można się tam napić prosecco i zjeść kawał dobrego ciacha. Ale takie nasz top, do którego ciągle wracamy, mieści się przy ulicy Mariackiej. Jest to Drukarnia Cafe. Naszym zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych ulic Gdańska, więc warto sobie tam zamówić przepyszną kawkę i obserwować magiczną Mariacką. To jest taka rozrywka, której sobie nie odmawiamy.

Sebastian: - Mimoza – takiego jajka po benedyktyńsku nie ma nigdzie. Jeśli chodzi o obiady to zależy, jaką kuchnię się preferuje. My uwielbiamy kuchnię grecką i często odwiedzamy Mykonos. Motlava i Zielone Drzwi to doskonała kuchnia Polska, a w Rybakówce zjemy najlepszą rybę.

Why not Gdańsk / Instagram

Ewa: - Raczej zostawiamy pole do popisu osobom, które naprawdę znają się na rzeczy i wiedzą, jak to zrobić dobrze.

To faktycznie ciekawa odpowiedź. Być może to właśnie wy otworzycie takie miejsce? Myśleliście o założeniu własnej restauracji?

Ewa: - Mamy takie miejsce, które jest dla nas bardzo sentymentalne. To jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziliśmy w Gdańsku i zrobiło na nas ogromne. wrażenie. Jest to Pizzeria Husak, która mieści się we Wrzeszczu. To nieduży lokal z niepowtarzalnym klimatem i przepyszną pizzą neapolitańską.

Ewa: – Ojej, to już było bardzo dawno (śmiech). Poznaliśmy się 12 lat temu przez moją siostrę. Zrobiła ognisko, zaprosiła swoich dawnych znajomych ze szkoły i wśród nich był właśnie Sebastian. I tak już został. Śmiejemy się, że siostra przyprowadziła mi męża prosto do domu.

Sebastian: - To był czas, gdy wiele osób podejmowało spontaniczne decyzje. Myśleliśmy od jakiegoś czasu, żeby się przeprowadzić i wtedy po prostu to zrobiliśmy.

Ewa: - Myślę, że zostanie turystą we własnym mieście, to coś, co powinien zrobić każdy. Przynajmniej na jeden weekend. Staramy się zatrzymać w tym pędzie i korzystać ze wszystkich dobroci Gdańska.

Ewa: - Przeprowadzka była spontaniczna i tak samo podchodzimy do naszego profilu. Kluczem jest bycie turystą we własnym mieście. Kiedy zaczęliśmy działać w Internecie byliśmy ciągle nowi w Trójmieście, więc wiele miejsc poznawaliśmy razem z naszymi obserwatorami. Odkrywaliśmy gastronomię, muzea, punkty widokowe, miejsca warte odwiedzenia. I tak właśnie powstawał kontent. I tak też powstaje do tej pory.

Co jest waszym zdaniem kluczem do osiągnięcia sukcesu w mediach społecznościowych?

Ewa: - Według nas jest to autentyczność i pasja. Naprawdę nie trzeba mieć drogiego i profesjonalnego sprzętu. My do tej pory pracujemy na telefonach. Liczy się to, co chce się pokazać. Niezależnie od tego, co to jest - wystarczy, że wychodzi to z pasji i naszych realnych zainteresowań.

Sebastian: - My nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i nadal bardzo nas to szokuje. Szczególnie kiedy ktoś zaczepia nas na ulicy i mówi, że nas ogląda. To bardzo miłe. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie wiadomości i komentarze. Myślę, że w gromadzeniu takiej społeczności kluczowa jest regularność. Nie można porzucić konta na dwa miesiące i nagle do niego wrócić. Obserwatorzy również bardzo doceniają, kiedy utrzymuje się z nimi bezpośredni kontakt, odpowiada na ich wiadomości.