Przy klasztorze dominikanów powstała Jadłodzielnia Św. Mikołaja. Specjalna lodówka służy do dzielenia się żywnością z biedniejszymi

Przy murze klasztoru gdańskich dominikanów niedawno stanęła lodówka, która jako jako Jadłodzielnia Św. Mikołaja ma służyć bezdomnym i potrzebującym.

Jak mówi przeor klasztoru ojciec Michał Osek lodówkę, w której można zostawiać żywność dostarczyła firma Coca-Cola. Pomysł narodził się w Duszpasterstwie Akademickim "Górka", którego duszpasterzem jest ojciec Paweł Koniarek. Epidemia koronawirusa utrudniła cotygodniowe karmienie bezdomnych zupą przygotowaną przez studentów. Chcą pomóc potrzebującym w inny sposób.

- Studenci podczas pandemii koronawirusa, kiedy nie mogliśmy organizować naszych akcji pomocy bezdomnym, nie pozwalali mi na rezygnację - mówił o. Paweł Koniarek. - Wiercili mi dziurę w brzuchu by pomóc osobom, które cierpią w czasie pandemii. Mieliśmy w zwyczaju przygotowywanie co środę zupy dla bezdomnych. Szymon Kocik, który stoi obok mnie, był w tym roku akademickim odpowiedzialny za tę zupę. Z Kuchnią Św. Mikołaja są związane też nasze dwie duże akcje charytatywne: Wigilia oraz Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych. Z tego drugiego wydarzenia musieliśmy zrezygnować. Marzy mi się by takie lodówki powstawały w całym Gdańsku, marzy mi się by osoby, które robią zakupy w pobliżu naszego klasztoru kupowały trochę więcej i zostawiały w tej lodówce. Problem bezdomności to przede wszystkim problem samotności. Nie zdajemy sobie sprawy jak łatwo w tę bezdomność wejść - dodał.